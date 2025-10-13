Asesinan en la cárcel el cantante de Lostprophets, Ian Watkins

Ian Watkins, cantante de la famosa banda Lostprophets, fue asesinado en una reyerta en la cárcel, donde llevaba desde 2013 cumpliendo condena por pedofilia.

Según medios ingleses, dos hombres de 25 y 43 años han sido acusados de un crimen que, al parecer, ha sido con un cuchillo que ha sido incautado.

Esta no era la primera vez que el cantante se veía involucrado en una riña carcelaria. Hace unos años, en 2023, tres reclusos intentaron asesinarlo, pero la gravedad del ataque no fue tanta como la de este sábado, cuando se produjo el deceso.



Ian Watkins, exvocalista de la banda galesa Lostprophets, fue arrestado en 2012 y posteriormente condenado por delitos sexuales gravísimos contra menores. Su caso conmocionó al Reino Unido y al mundo de la música, ya que el cantante gozaba de fama internacional y una imagen pública alejada de cualquier sospecha.

En el juicio, la fiscalía presentó pruebas abrumadoras, entre ellas grabaciones, mensajes y material explícito, que demostraban la magnitud de los crímenes y su carácter premeditado. Watkins se declaró culpable de varios cargos, incluyendo intento de violación de un menor y posesión de pornografía infantil.

El tribunal describió sus acciones como “depravadas” y lo sentenció en 2013 a 29 años de prisión, con otros seis años de libertad condicional bajo vigilancia.