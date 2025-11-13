Ashlany reflexiona de lo frágil y valiosa que es la vida, tras accidente de familiar

La maquillista y creadora de contenido Ashlany Gómez relató que hay momentos en los que la vida te recuerda lo frágil y valiosa que es, dando a conocer que una fémina de su familia sufrió un accidente automovilístico que, según contó, pudo haber terminado en tragedia.

Para Gómez, la rápida y valiente acción de la Policía Nacional de Panamá, a quienes le agradece por su actuar, su familiar fue rescatado con vida, lo que describió como un verdadero milagro.

“Ayer mi familia vivió uno de esos momentos que te recuerdan lo frágil y valiosa que es la vida. Un accidente que pudo terminar en tragedia se convirtió en un milagro gracias a la acción rápida, valiente y humana de @policiadepanama”, escribió en sus historias.

La maquillista expresó sentirse llena de gratitud e hizo una reflexión sobre lo verdaderamente importante en la vida.

“Las pérdidas materiales son secundarias cuando la vida prevalece. Gracias, Dios, por permitirnos un nuevo amanecer con esperanza”.

Según datos preliminares, el auto de la mujer, familiar de Ashlany, cayó a una quebrada en las cercanías de Ciudad del Sol, Colón. Los agentes de la Policía Nacional transitaban por el área, al escuchar los gritos de auxilio, sin dudarlo se metieron al agua para socorrer a la víctima, poniéndola a salvo.