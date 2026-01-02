Show - 02/1/26 - 12:00 AM

Astrid Carolina y Ana Isabel encienden el Parque Porras

El 2026 arrancó al ritmo de las murgas, lujo y tradición en Las Tablas, donde las reinas de Calle Arriba; Ana Isabel Carrizo Castillo y Calle Abajo: Astrid Carolina Sánchez Brandao protagonizaron el esperado topón de Año Nuevo, que marca oficialmente el inicio del jolgorio carnavalero.

El Parque Porras retumbó en fuegos pirotécnicos, cuando el reloj marcó las 12:00 y ambas tunas se tomaron las calles con sus imponentes reinas, quienes deslumbraron con atuendos llenos de color, brillo y elegancia, acompañadas de sus seguidores, murga en mano y el entusiasmo que solo Las Tablas sabe regalar en cada inicio de año.

En su primera salida al parque de este 2026 las reinas le dieron a su pueblo una probadita de lo que tienen guardado para estos Carnavales. Ana Isabel encarnó la esencia de “La abundancia de una noche de Año Nuevo”; mientras que Astrid Carolina representó a la mística shangri-La, El Faro de la Vida Eterna.

