¡Ayala! Critican a Dori Eleta por decir que no usa mascarillas ni alcohol

La controversial entrenadora Dori Eleta se volvió tendencia en las redes sociales, principalmente en Twiter, esto luego de afirmar que ella no le tiene miedo al virus, porque tiene su sistema inmune y está en un nivel superior.

"Papi la clave es tener el sistema inmune. Entre más te elevas más lejos está de ti. Yo jamás uso mascarillas ni alcohol y no se me ha pegado, ni se me va ha pegar. Esto me ha funcionado en todos los aspectos de mi vida", dijo la famosa.

Al parecer ella subió esta publicación a sus stories de Instagram, tras tener una conversación con su papá sobre el tema, esto luego que él le dijera que se cuidara y evitara contagiarse de Covid19.

Tras todo esto, Dori decidió subir más publicaciones a sus redes, pero en esta ocasión se refirió a temas de trascendencia al más allá y planos astrales, algo que no le agradó a muchas personas.

Al ver todo esto, sus seguidores se indignaron y la comenzaron a acusar de difundir información falsa o que va en contra de las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio Salud.

Ah bueno, voy a cancelar mi cita con la Psicóloga y me voy pa’ la 6D gracias Dori pic.twitter.com/IQekeNLpuh — Madeline (@Madelinedc17) December 18, 2020

Man que chucha le pasa a Dori Eleta https://t.co/rMPwxVERX1 — Meredith Grey(@ItsAndreaDuarte) December 18, 2020

Jajjaja Dori me cae bien, pero chucha si ta medio cucuuu xD https://t.co/aiRfoaEGNM — (@JuliosHart) December 18, 2020