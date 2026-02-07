Show - 07/2/26 - 11:47 PM

Kafu Banton le regala a El Pulga una estadía en Glamping El Fortin

El artista inauguró su sitio de hospedaje este sábado en Cerro Azul.

 

Kafu Banton fue uno de los invitados a la gala final del Parking de Yenvideo, y no solo llegó para poner a bailar y cantar a los competidores, también sorprendió al ganador del tercer lugar con un premio.

Sin conocer que el ganador era El Pulga, Kafu expresó que regalaría una estadía en Glamping El Fortin, servicio de hospedaje de su propiedad, la cual inauguró la tarde del sábado, en Cerro Azul.

Además del hospedaje que le regaló el artista, El Pulga, creador de contenido que se ganó el cariño de los que siguieron día a día el Parking, se llevó un horno y extractor otorgado por una de las marcas patrocinadoras.

