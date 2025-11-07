Bad Bunny, con 6 nominaciones, el latino más destacado en los Grammy 2026
El rapero californiano Kendrick Lamar se coronó este viernes como el artista con más nominaciones a los Grammy, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Buny optará a seis gramófonos.
El exitoso álbum ‘DeBí TiRAR MáS FOTos’ de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, ‘Mayhem’ de Lady Gaga y ‘GNX’ de Kendrick Lamar obtuvieron este viernes una nominación al Grammy en la categoría de álbum del año.
Un apartado que comparten con ‘Swag’ de Justin Bieber; ‘Man’s Best Friend’ de Sabrina Carpenter;’Chromakopia’, de Tyler, the Creator; ‘Mutt’ de Leon Thomas, y ‘Let God Sort Em Up’ de Clipse.
‘Abracadabra’, de Lady Gaga; ‘Manchild’, de Sabrina Carpenter; ‘Luther’, de Kendrick Lamar; ‘Apt.’, de Bruno Mars y la coreana Rosé; ‘Debi Tirar Más Fotos’, de Bad Bunny; ‘The Subway’, de Chappell Roan, ‘Wildflower’, de Chappell Roan y ‘Anxiety’, de Doechii optarán al Grammy a mejor grabación del año.