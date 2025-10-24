Bad Bunny, el más premiado en Latin Billboard

A los pies de Bad Bunny, el más premiado de la noche, con el mensaje cristiano en el regreso de Daddy Yankee, y un inicio musical de la temporada del Mundial 2026 con Wisin, Carlos Vives, Xavi y Emilia, los Latin Billboard llegaron este jueves a su edición 25.



El Conejo Malo, como también lo conocen sus fans, no solo se llevó a casa once galardones, sino que recibió de manos de la icónica Rita Moreno el premio Billboard Top Latin Artist del siglo XXI durante la gala realizada en Miami.



"Estoy 100 % consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado y que gracias a ellos existo aquí", expresó el artista, quien también ganó, el Latin Billboard al Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año, entre otros.



"Creo que todos, Rauw, Peso, Karol, Fuerza Régida, estamos haciendo algo increíble; es un trabajo que todos estamos haciendo. Estamos continuando un trabajo que muchos artistas, Elvis (Crespo), Toño (Rosario), Wisin, Yankee y muchos más, vienen haciendo desde hace muchos años y que nos abrieron las puertas", agregó Bad Bunny antes de decir, entre risas, que se ha pasado la gala jugando dominó detrás del escenario.



La segunda más premiada fue Karol G, quien no solo se vio emocionadísima cada vez que subió al escenario a recibir un premio, sino que bailó y cantó como una fan más durante la ceremonia en la que actuaron Ozuna, Daddy Yankee, Netón Vega, Oscar Maydon, Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Olga Tañón, entre otros.

