Bad Bunny no incluyó a EEUU en su gira por redadas del ICE

El artista puertorriqueño Bad Bunny reveló en una entrevista concedida a la revista i-D que no incluyó a Estados Unidos en su gira de conciertos 2025-2026 por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) efectuara redadas entre el público, indicó CNN.

El "Conejo Malo" inició esta gira de conciertos con una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Con el nombre de “No me quiero ir de aquí”, la residencia —30 conciertos en total en la isla caribeña— culmina el 14 de septiembre y ha atraído a muchas estrellas de Hollywood a los shows.

Bajo el nombre de “Debí tirar más fotos World Tour”, los shows comenzarán el 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, y culminarán el 22 de julio en Bruselas, Bélgica. La gira llegará Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.

En dicha entrevista, el músico dijo que “hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces”. Bad Bunny agregó que “todos [los shows] han sido magníficos. He disfrutado conectar con los latinos que han estado viviendo en Estados Unidos. Pero específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos…”.

Agregó que “la gente de Estados Unidos podía venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de que la jo**da ICE podía estar afuera [de mi concierto]. Ese es un tema del que hablamos y que nos preocupaba mucho”.