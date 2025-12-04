Pina a Yankee: "El que tiene a Dios en su corazón no destruye, no calumnia"

El productor Raphy Pina respondió directo a la demanda que Daddy Yankee interpuso en su contra y contra Mireddys González, exesposa del artista.

Mediante su cuenta de Instagram, Pina dejó claro que no permitirá que se tergiverse su historia, recordando con orgullo lo que ambos construyeron a lo largo de los años.

“No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad”, escribió en el inicio de su publicación, dejando entrever que, pese a las turbulencias mediáticas, mantiene la calma y la confianza en su verdad. Con esas palabras, el productor quiso poner fin a las especulaciones que lo rodean desde que estalló la controversia legal.

El mensaje de Pina llega después de que el intérprete de “Gasolina” presentara una demanda federal bajo la Ley RICO, alegando un supuesto esquema de fraude y desvío de regalías millonarias en al menos quince canciones. En el documento, se señala a Pina y a Mireddys de haber manipulado contratos y registros de derechos de autor para beneficiarse económicamente.

Lejos de responder con ataques o confrontación, Pina optó por la reflexión. En su texto, se refirió a Daddy Yankee como una leyenda y aseguró que su respeto hacia él sigue intacto, aunque marcó una clara línea entre el ícono mundial del reguetón y la persona detrás del nombre artístico. “Daddy Yankee, la leyenda, siempre tendrá nuestro respeto. Pero Ramón Ayala es otra historia… la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos”, escribió con tono nostálgico.

El productor también aprovechó para defender su papel en la carrera del artista, recordando los años de trabajo, estrategia y esfuerzo compartidos. “Lo que se hizo junto está documentado. Lo que se construyó está certificado”, afirmó, en una clara alusión a que su contribución al legado de Daddy Yankee está respaldada por hechos y no por palabras.

“El que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a familias que nunca le han fallado”, expresó, antes de invitar al propio Daddy Yankee a mantener un diálogo sincero con Mireddys.

“Aún hay tiempo de hacer lo correcto. No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló”, puntualizó.