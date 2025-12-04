Show - 04/12/25 - 08:40 AM

La Toya, hermana de Michael, causa preocupación con su delgadez

A sus 69 años, publicó un video de tres fotos en las que se le ve luciendo una camiseta roja manga larga con un pantalón negro ajustado.

 

La conocida La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, ha generado preocupación entre sus seguidores debido a unas recientes fotos publicadas en sus redes

La famosa intérprete de ‘Just Wanna Dance’ compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que se le ve una figura notoriamente delgada.

Las fotografías están acompañadas con la descripción: “¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor”.

Sin embargo, esto ha generado con esas imágenes que sus aficionados se preocupen por su estado de salud.

Un usuario escribió: “Ignorar el hecho de que alguien está muy enfermo y necesita ayuda es lo más amoroso y afectuoso que se puede hacer”.

La Toya, hermana de Michael, causa preocupación con su delgadez

Mientras que otros internautas han dicho: “Todos ustedes, por favor, no sean cruel, creo que Latoya está teniendo algunos desafíos de salud”.

Otros seguidores han comentado que aunque siempre ha sido pequeña, es preocupante su extrema delgadez.

La artista ha dicho que su figura es el resultado de una estricta dieta orgánica a base de plantas que sigue.

“Me aseguro de que todo lo que como sea orgánico y mi dieta se basa básicamente en plantas (…) Es a lo que me apego porque es lo que Dios puso en la tierra para nosotros”, explicó en una entrevista con Daily Mail hace unos meses.

