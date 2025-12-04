Lanzan documental de Sean Combs en el que 50 Cent le da palo parejo

Netflix lanzó el documental explosivo de Sean "Diddy" Combs, producido por su eterno rival 50 Cent, a pesar de los intentos del desacreditado magnate musical de impedir su emisión y anunciar que los demandaría por eso.

Como todos saben ya, Combs fue condenado en octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con multas de prostitución, pero un jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, evitándole la cadena perpetua.

En esta miniserie de cuatro capítulos llamada "Sean Combs: The Reckoning" narra la carrera y dramática caída del rapero y productor musical de 56 años.

También presenta entrevistas con otras personas que detallan su supuesto comportamiento depredador, así como testimonios de dos personas que alegan que la estrella del hip hop las agredió sexualmente.

Aunque los abogados de Combs intentaron detener el lanzamiento del documental el martes a través de una carta de cese y desistimiento a Netflix un día antes, alegando una aparente violación de los derechos de autor.

Ellos señalan un video en el que Combs habla con su equipo legal diciendo que le urge "encontrar a alguien que trabaje" con ellos, "que haya lidiado con lo más sucio de lo sucio en el negocio de los medios y la propaganda". El video fue grabado días antes de su arresto en septiembre de 2024.

Juda Engelmayer, portavoz de Combs, dijo a la AFP que el artista grabó el vídeo para "contar su propia historia, a su manera".

Mediante un comunicado de Netflix citado por The Washington Post, la compañía dice que obtuvo legalmente las imágenes de Combs.

La directora Alexandria Stapleton expresó que “No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de Cassie, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. En definitiva, esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a nuestras celebridades en un pedestal tan alto. Espero que este documental sea una llamada de atención sobre cómo idolatramos a la gente y para que entendamos que todos somos seres humanos”.

La enemistad entre ambos raperos se remonta a mediados de la década del 2000, cuando 50 Cent lanzó una canción acusando a Combs de saber quién mató al famoso rapero The Notorious BIG en 1997.