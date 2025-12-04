Una propuesta de película

El actor panameño Andrés Morales protagonizó su propia escena de película al sorprender a su novia Gulliana Bissot De la Lastra con una inolvidable propuesta de matrimonio bajo la impresionante danza de la aurora boreal.

En su cuenta de Instagram el también locutor compartió un carrete de fotos mostrando el mágico momento en medio del frío, la emoción y un cielo que parecía pintado en tonos verdes y violetas, creando el escenario perfecto para un momento que quedó grabado para siempre.

El actor se arrodilló y lanzó la gran pregunta a su novia, quien no dudó en aceptar la propuesta con un escenario de ensueño.

La pareja recibió un sinfín de mensajes de felicitaciones y muchos catalogaron la propuesta como la más top de la farándula nacional.