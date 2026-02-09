Show - 09/2/26 - 08:39 AM

Barceló le responde a haters que cuestionan su victoria en el parking

Destacó que, aunque hubo momentos de tensión, él se mantuvo como el "fuerte y dominante de la tabla" durante toda la competencia.

 

Por: Redacción / Web -

Juan Pablo Barceló le respondió a todos los haters que lo han criticado tras llevarse la victoria en la final de El Parking de Yen Video.

Además, se mencionó que cerró su participación con una ventaja impresionante, alcanzando hasta el 307% de los votos en el sistema de conteo del programa.

En su Instagram , celebró que el público habló y que los números no mienten, consolidándose como el ganador indiscutible frente a seguidores y detractores.

Atribuyó su éxito directamente a su comunidad (el "Team Barceló"), señalando que fueron ellos quienes lo mantuvieron en el primer lugar de la tabla de votación diaria hasta el último momento.

