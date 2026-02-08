Shakira se sacó la ñecks durante un show en El Salvador

La cantante colombiana Shakira se cayó en pleno escenario durante su primer concierto en El Salvador la noche del pasado sábado 7 de febrero.

El hecho ocurrió mientras la barranquillera interpretaba su clásico 'Si te vas' en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González.

En video quedó registrado el momento en que se desplazaba hacia un costado del escenario, dio un paso en falso y cayó al suelo, golpeándose el costado derecho de su cuerpo.

A pesar de la situación,ella se levantó casi de inmediato con humor, exclamando: "¡Qué caída!", y haciendo una señal de que estaba bien para tranquilidad del público.

Durante esta gira llamada ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, se han reportado oficialmente dos caídas significativas de Shakira en el escenario.

En Montreal, Canadá, el 20 de mayo de 2025, mientras interpretaba su éxito "Whenever, Wherever" (Suerte), la cantante resbaló al intentar dar una vuelta coreográfica.

El incidente se volvió viral debido a su rápida recuperación. En dicho momento también se levantó de inmediato, sonrió y continuó el show, comentando más tarde en redes que "de las caídas nadie se salva".