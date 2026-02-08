El Puma no se reconciliará con sus hijas; ya perdonó, pero ellas se pasaron

El Puma José Luis Rodríguez dejó un sabor amargo para los que aún guardaban esperanzas de una tregua familiar, al punto de decir que no esperen nada en ese tema.

El artista, que asistió para promocionar su nueva aplicación de IA, fue muy tajante al ser consultado sobre el distanciamiento con Liliana y Lilibeth.

"Yo no hago cosas para que la gente quede satisfecha… llega un momento donde uno se cansa de recibir tantas cosas", inició diciendo.

La pelea que tiene sus raíces en la formación de su segundo matrimonio con Carolina Pérez, ha sobrevivido décadas y no se arregló nada tras sus trasplantes.

Mientras las hijas del famoso sostienen haber sido desplazadas, "El Puma" se refugia en su "nueva" vida, dejando claro que, para él, ese capítulo no solo está pausado, sino clausurado por falta de respeto mutuo.

“No tiene que pasar nada, no va a pasar nada, ni esperen nada. Yo hago las cosas como creo que debo hacerlas; cuando no son necesarias, no las hago. Hay cosas que uno perdona, pero no más”, puntualizó.