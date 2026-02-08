Bad Bunny la rompe en el Super Bowl y defiende la cultura latina en EEUU

La estrella estadounidense y Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.

Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de ‘Die With A Smile’ y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de ‘Baile Inolviable’.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco ‘DtMf’.

Bad Bunny comenzó el descanso cantando su famoso tema ‘Tití me preguntó’ vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, .

Antes de terminar su show defendió a los latinos y mencionó a varios países, entre ellos a Panamá. Esto se dio tras la ola de críticas en su contra y también en la lucha en contra de ICE por las deportaciones masivas, así como la manera en que son tratados por las autoridades estadounidenses.

El puertorriqueño lidera el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor", expresó el famoso durante su show.