Belinda: "El pop ha mejorado, pero sigue siendo machista"

La grabación en España de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén", en la que encarna uno de los papeles destacados, ha devuelto a la estrella del pop mexicano Belinda a sus raíces, el país donde nació, y también a encontrar la inspiración para trabajar en su primer álbum desde 2013 y a nuevas ilusiones.

Difícil no preguntarle a esta compositora, intérprete y actriz, que inició su carrera aún siendo una niña y que a menudo es más fiscalizada en los medios por lo que viste que por su trabajo, acerca de las condiciones del medio artístico, especialmente la música, y los diferentes requerimientos que se les hacen a ellas y a ellos.



"Es totalmente injusto. Ha mejorado, pero aún es machista", lamenta la apodada "princesa del pop" antes de recordar que "ya desde pequeñita", en sus primeros trabajos en telenovelas infantiles, le decían que "las chicas querían ver a los chicos", así que les pedían a las actrices femeninas que se colocaran "detrás".



Belinda Peregrín (Madrid, 1989) denuncia que todavía hoy como compositora tiene que soportar cierto escepticismo. "En mis temas igual hay cinco autores, porque se le da crédito a todos los que participan, como tiene que ser, aunque hayan puesto una frase o una palabra. 'Ay, pues claro, ella no habrá hecho nada', suelen pensar. Siempre es así, cuando a lo mejor la mujer ha hecho el 80%", lamenta.



Se declara fan de Rigoberta Bandini, la cantante y compositora española autora de temas como "Perra" o "Ay Mamá", convertido en el himno oficioso de las manifestaciones del último Día Internacional de la Mujer. "Me encantaría trabajar con ella. De hecho, le he escrito en Instagram pero no me contestó. ¡Por favor, Rigoberta, respóndeme!", pide a través de Efe.



PRÓXIMO DISCO A LA VISTA

En los últimos tiempos su faceta musical ha estado más centrada en colaborar con otros artistas, como en 2021 en el éxito "Niña de la escuela" junto a Lola Índigo, otro tema empoderador para la mujer.



"Me gustó desde el principio porque es diferente. En estas canciones urbanas nunca se había tocado ese tema de la fuerza de la mujer desde chica. Además me dio la oportunidad de estar en el estudio de Lola, que es una gran artista a la que admiro mucho como persona", comenta sobre lo que le llevó a ese proyecto.



Sorprende sin embargo que no haya publicado más álbumes desde que en 2013 lanzara el quinto disco de su carrera, "Catarsis".



"Cuando hago un disco, me meto al 100 por 100. Tengo que tener inspiración y encontrar el porqué y, simplemente, no era el momento. No tengo otra respuesta", se limita a alegar con respecto a ese largo lapso de tiempo.



Confirma a continuación, no obstante, que "no habrá que esperar mucho" para volver a disfrutar de un LP con su firma. "Esto muy inspirada", señala tras confesar que su trabajo en la serie "Bienvenidos a Edén" ha tenido mucho que ver con este nuevo estado y emplaza a sus seguidores a las novedades "que se van a escuchar muy pronto".



¿MÁS PROYECTOS EN ESPAÑA?

Ese rodaje para Netflix le ha permitido establecerse una temporada larga en España, donde no descarta dejarse ver más a menudo con nuevos proyectos. En ese sentido, un cruce de miradas cómplices con su equipo confirma prácticamente una actuación en las próximas fiestas del Orgullo de Madrid.



"Ojalá que sí. Me encantaría. Voy a estar aquí los próximos 6 meses de mi vida y yo, feliz de ver amanecer en Madrid", señala.



En esa línea, recibe también con entusiasmo la sugerencia de protagonizar algún musical en la Gran Vía tras su debut en 2019 en ese ámbito con "Hoy no me puedo levantar", que representó en México. "Los musicales son maravillosos y 'Hoy no me puedo levantar' ha sido mi favorito. Ojalá lo pudiera hacer aquí", suscribe en alto.



Las canciones de Mecano que escuchaba de niña a través de sus padres son solo algunas de las muchas cosas que le han seguido atando a sus raíces a este lado del Atlántico. Hija de español, asegura que aunque desde los 4 años se trasladó con su familia a México, la relación con su país de nacimiento está muy presente en su día a día.



"He pasado más tiempo en España del que todo el mundo cree, por ejemplo los veranos o las Navidades. Esta es mi casa y lo seguirá siendo siempre, por mis raíces, por la música que escucho, por mis padres y por la comida", subraya, antes de asegurar que "esté donde esté, en su casa la tortilla de patata, el jamón serrano y el 'pa amb tomàquet' son de ley".

