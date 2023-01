¡Billetón! Beyoncé se embolsilló $24 millones por cantar en Dubái

La cantante Beyoncé se embolsilló $24 millones de la manera más fácil, esto tras cantar solamente 19 canciones en la inauguración del Hotel Atlantis The Royal, en la Palmera de Dubai.

Beyoncé ha regresado a los escenarios cinco años después de su show del Coachella 2017 que le sirvió para grabar su documetal Homecoming, en el que mostraba cómo se había preparado para volver al ruedo tras un tiempo de parón que dedicó a su familia.

Además de ella, los dueños invitaron a personalidades tan relevates como Kendall Jenner o Leticia Wright para vivir "una experiencia única".

Los asistentes, a los que se les instó a guardar el teléfono móvil minutos antes de que diese comienzo el show, no sabían que iban a ver a Beyoncé sobre el escenario.

Un espectáculo lleno de luces, colores y fuegos artificiales que resultó tan apabullante como abrumador.

Ella cantó 19 canciones, ninguna de su último trabajo. Renaissancese alzó como una especie de aparición divina entre tanta pirotecnia y ostentosidad.

Beyoncé hizo un repaso en su repertorio por algunos de los temas más icónicos de su carrera.

New angle of @Beyonce’s Drunk In Love performance pic.twitter.com/C2u0HKQdiE