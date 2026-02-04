Blades felicita a Bad Bunny y Gloria Estefan

El cantautor panameño Rubén Blades reaccionó públicamente tras la más reciente entrega de los premios Grammy y dejó un mensaje que combinó felicitaciones, reflexión artística y postura social.

El artista compartió su opinión sobre los ganadores de la gala, destacando especialmente a Gloria Estefan y a Bad Bunny.

Blades explicó que conoció primero, por medio de un amigo, que Gloria Estefan recibió el premio en la categoría donde él, Roberto y su orquesta, entre otros, estaban nominados. Indicó que de inmediato pidió que la felicitaran en sus redes sociales y aseguró que, aunque no vio la ceremonia en vivo, luego se puso al tanto del resto de los resultados.

Sobre el evento, el músico subrayó que el éxito de un artista, más allá de gustos personales sobre su producción, le otorga una plataforma pública que puede ser utilizada de manera positiva o no.

En su mensaje también felicitó a Bad Bunny, quien obtuvo varios reconocimientos durante la noche, incluido el de Álbum del Año. Blades calificó el logro como un momento histórico al tratarse de un disco en español premiado en una categoría tradicionalmente dominada por producciones en inglés.

Además del reconocimiento musical, Blades elogió que Bad Bunny utilizara su visibilidad para pronunciarse sobre temas sociales y de migración. El salsero destacó el valor de manifestarse públicamente y defender posturas críticas frente a acciones de gobierno, señalando que disentir no convierte a una persona en enemiga de un país, sino que puede representar —dijo— una defensa de principios humanos.