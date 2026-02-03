‘Manager’ de participantes muestran su inconformidad en el Parking de Yen

La eliminación del domingo en el Parking de Yen Video y la posterior entrada del concursante “resucitado” no solo encendieron las redes, sino que también provocaron reacciones directas de los “managers” de María del Pilar y Leidi, quienes publicaron mensajes que muchos interpretan como señales de inconformidad con lo ocurrido en la gala.

En historias de Instagram, Frank, representante de María expresó que ya no invertiría “ni un dólar más”, insinuando que el resultado estaba marcado y que volvería a repetirse el mismo escenario en la siguiente ronda. El mensaje fue acompañado de frases que apuntan a una supuesta “mano negra”, encendiendo aún más el debate entre seguidores del programa.

“Sé que todos se dieron cuenta de la mano negra... de mi parte ya no tiro ningún dólar más... igual el sábado aparece la misma mano negra y el señor gana, póngale la firma”, escribió Frank.

Por su parte, PolBrayan dejó claro que habrá un pronunciamiento formal. En su publicación aseguró que siempre ha respetado las reglas y que suele hablar con base en la razón, pero advirtió que la situación sería “demasiado obvia”, mostrando molestia por la dinámica de eliminación y el regreso del participante salvado.

En redes los cibernautas también cuestionaron la mecánica del “resucitado”, señalando que si el público paga para eliminar a un concursante, no tendría sentido —según su postura— que luego regrese sin costo, algo que, dicen, afecta la credibilidad del formato.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en redes y los fanáticos se mantienen divididos entre quienes defienden el sistema del programa y quienes piden mayor claridad en las reglas.