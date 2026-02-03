Show - 03/2/26 - 12:00 AM

‘Manager’ de participantes muestran su inconformidad en el Parking de Yen

La eliminación del domingo en el Parking de Yen Video y la posterior entrada del concursante “resucitado” no solo encendieron las redes, sino que también provocaron reacciones directas de los “managers” de María del Pilar y Leidi, quienes publicaron mensajes que muchos interpretan como señales de inconformidad con lo ocurrido en la gala.

En historias de Instagram, Frank, representante de María expresó que ya no invertiría “ni un dólar más”, insinuando que el resultado estaba marcado y que volvería a repetirse el mismo escenario en la siguiente ronda. El mensaje fue acompañado de frases que apuntan a una supuesta “mano negra”, encendiendo aún más el debate entre seguidores del programa.

“Sé que todos se dieron cuenta de la mano negra... de mi parte ya no tiro ningún dólar más... igual el sábado aparece la misma mano negra y el señor gana, póngale la firma”, escribió Frank.

Por su parte, PolBrayan dejó claro que habrá un pronunciamiento formal. En su publicación aseguró que siempre ha respetado las reglas y que suele hablar con base en la razón, pero advirtió que la situación sería “demasiado obvia”, mostrando molestia por la dinámica de eliminación y el regreso del participante salvado.

En redes los cibernautas también cuestionaron la mecánica del “resucitado”, señalando que si el público paga para eliminar a un concursante, no tendría sentido —según su postura— que luego regrese sin costo, algo que, dicen, afecta la credibilidad del formato.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en redes y los fanáticos se mantienen divididos entre quienes defienden el sistema del programa y quienes piden mayor claridad en las reglas.

Te puede interesar

Lewis Hamilton tendría nueva mujer en su vida y se trata de Kim Kardashian

Lewis Hamilton tendría nueva mujer en su vida y se trata de Kim Kardashian

 Febrero 02, 2026
¡Demencia y bailoteo! Samy y Sandra con Principal listos pal' Carnaval

¡Demencia y bailoteo! Samy y Sandra con Principal listos pal' Carnaval

 Febrero 02, 2026
Jenni Rodas calienta las redes: "Se las comió y las botó"

Jenni Rodas calienta las redes: "Se las comió y las botó"

 Febrero 02, 2026
El Urri regresa tatuado con el nombre de la Rusa y Barceló está cabreado

El Urri regresa tatuado con el nombre de la Rusa y Barceló está cabreado

 Febrero 02, 2026
¡Bad Bunny lo hizo! Primer álbum en español gana Grammy y le pega a ICE

¡Bad Bunny lo hizo! Primer álbum en español gana Grammy y le pega a ICE

 Febrero 02, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón