Blades no le teme a la muerte: ‘Se le aparece a cualquiera’

El cantautor panameño Rubén Blades no teme morir, sabe muy bien que es algo que tiene que llegar, pero por el momento no se pone a pensar en ello, más bien trata de organizar su tiempo para cumplir con todos sus compromisos.

El también abogado concedió una serie de entrevistas virtuales, desde la sala de su casa, previo a su presentación de este sábado 14 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, dónde habló de sus más recientes galardones (Latin Grammy y Grammy), de su presente y del futuro de la salsa.

Durante esta intervención, Blades mencionó que mientras tenga vida, y se sienta bien seguirá haciendo lo que le gusta, hasta que vea que no tiene la energía para hacerlo, ese día dice adiós.

“Si yo me salgo, no vamos a tener nada de eso, así que decidí continuar, pero no al ritmo de antes, porque no tengo la oportunidad de tiempo, y por otro lado, mientras voy a continuar. El día que sienta que no pueda cantar, con la energía y con la honestidad que siento que trabajo, inmediatamente ese día paro", dijo al medio puertorriqueño “Primera Hora”.

Al ser preguntado sobre la muerte, dijo que a cierta edad ver que tantas personas conocidas mueren te hacen recapacitar.

“Yo no tengo miedo a morir, lo que pasa es que cuando tienes cierta edad y cuando ves las noticias de que se murió fulano, de pronto te haces consciente”, sentenció el artista.

Añadió: "No te obsesiones tampoco, porque es bueno, Eso está allí, eso le pasa a todo el mundo. La muerte se le aparece a cualquiera, es una realidad universal, pero sí creo y lo digo siempre, que cuando uno tiene más pasado que futuro, uno tiene que organizar su tiempo".

Por último, comentó que no cree que tras su retiro se pierda el contenido social dentro de la salsa.

"Yo creo que no se va a perder, porque tenemos gente como René (Residente) que lo está haciendo, en otro género, pero lo está haciendo, así que no creo que soy indispensable en el sentido de que si me voy, todo se acaba. Lo que creo es que ahora mismo no existe un volumen", dijo a “Primera Hora”.

