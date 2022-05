¡Motivada y preparada! Joseline Pinto va por su medalla

La exguerrera y presentadora Joseline Pinto está más que motivada y preparada para su competencia fitness, que se dará a finales del mes en Londres.

Pinto dejó saber, ayer, que no todo ha sido color de rosa, pues ha tenido altas y bajas durante sus meses de preparación, pero siempre enfocada en su objetivo.

Publicidad

“Esto me apasiona, me mantiene enfocado, llevó meses preparándome y aunque he tenido altas y bajas, aquí estoy dando lo mejor de mí every single day. I am coming for you”, sentenció Pinto junto a un emoji de una medalla.

LEE TAMBIÉN: Blades no le teme a la muerte: ‘Se le aparece a cualquiera’

La exguerrera cuenta las horas, minutos y segundos para ver acción en su competencia en Londres (29 de mayo).

Por último, destacó que toma los comentarios dependiendo de donde vengan “Si los comentarios vienen de gente que no es ejemplo a seguir no cuentan”.

Contenido Premium: 0