Blades se gana otro Latin Grammy; premiación con ausencia de reguetón

Rubén Blades se quedó el Latin Grammy #18 de su carrera la noche de este jueves en la categoría Mejor Canción Tropical con el tema: “Canción para Rubén”, melodía co-escrita con Carlos Vives, quien a su vez la hizo como un homenaje al maestro panameño.

Bajo el lema "La Música nos humaniza", se desarrolló esta noche la edición 21 de los Latin Grammy en formato virtual por causa de la pandemia del coronavirus, en una gala en la que se contó con las actuaciones de Pitbull, Sebastián Yatra, Ricardo Montaner, Calibre 50, Bad Bunny, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Marc Anthony, entre otros.

Sech, El Peluche, no logró alcanzar el galardón en ninguna de las dos nominaciones, una en la categoría Mejor álbum de música urbana por su disco “1 of 1”; y Mejor Interpretación Reguetón por la canción “Si te vas”, la cual es a dúo con Ozuna.

Grettel Garibaldi, por primera vez nominada en la categoría Mejor canción pop, con el tema “Una vez más”, tampoco logró quedarse con el Latin Grammy.