Blades y Sech entre los mejores artistas de la revista Rolling Stone

La revista Rolling Stone hizo una reciente publicación en la que destacaba los mejores álbumes bilingues y en españo del 2021, ubicando la producción musical "42" de Sech en el puesto 20, y en la posición 10, al salsero Rubén Blades con "Salswing".

LEE TAMBIÉN: Obtiene diplomado en Pastoral juvenil

Publicidad

"¡Tanta historia acecha en Salswing! , un álbum que se siente como una rica línea de tiempo de los orígenes de la salsa, que narra las raíces del género en el swing de las grandes bandas, el jazz latino y los hijos afrocubanos. Junto a su antigua banda de acompañamiento Roberto Delgado & Orchestra, Rubén Blades vuelve a visitar clásicos como "Pennies from Heaven" y "The Way You Look Tonight", así como elementos básicos de su propio catálogo de décadas, incluido el éxito de 1979 "Paula C . "

Blades hace poco fue reconocido como la Persona del Año del Grammy Latino, siempre ha sido conocida por sus narrativas expresivas, admás, cuando interpreta canciones de otras personas en este proyecto, está tejiendo historias vívidas. Recientemente ganó el álbum del año en los Latin Grammy y que el otro año estará nominado al mejor álbum tropical latino para los Premios Grammy 2022.

"Sech ha dominado las listas desde que se abrió paso con sus álbumes "Sueños" y "1 of 1", y "42" es una prueba más de cómo el multi-guión panameño continúa evolucionando como uno de los cantantes y compositores más talentosos de la industria. Sech escribió la mayor parte de "42" durante el cierre de la pandemia, y visualizó el proyecto como algo que haría que los oyentes se movieran una vez que el mundo se abriera de nuevo. "Pata’ Abajo", con sus homólogos Wisin y Yandel, marca el tono del perreo, el sonido que continúa en el destacado" Sal y Perrea ". Aún así, es "911" el que marca una de las pistas más influyentes de este año y uno de los cortes más decididos del proyecto", describen sobre el álbum de Sech en la revista Rolling Stone.

Ambos artistas son los únicos del patio incluidos en esta prestigiosa lista.