Boxeador demanda a su ex y le exige devolver lo que le regaló

El boxeador famoso boxeador estadounidense Devin Haney está envuelto en una disputa legal con su ex prometida, quien lo denunció recientemente por violencia doméstica. El famoso recurrió a la justicia para recuperar algunos objetos de gran valor económico



Aunque él suele ser noticia por sus proezas deportivas, el nombre de Devin Haney circula actualmente en todos lados porque decidió ir ante la justicia para recuperar algunos obsequios que le hizo a Leena Sayed, su ex prometida y madre de su única hija.



La demanda iniciada por Devin Haney se tramita en Los Ángeles, y según los documentos presentados ante la justicia de ese condado los objetos que le regaló a Leena Sayed tienen un valor aproximado de 350,000 dólares.

Según medios locales, el boxeador basó su denuncia en la ley del estado de California, la cual obliga a aquellas personas que reciben obsequios de un precio elevado previo a concretarse una boda a devolverlos, tal y como sucede en este caso.

Aunque no se conocen la lista completa, entre las cosas que Devin Haney le regaló a Leena Sayed aparecen unos bolsos de la marca Hermès, joyas con diamantes y un reloj de la prestigiosa firma Audemars Piguet.

Dicho reclamo se suma a otro que realizó Haney hace algunas semanas, aunque en ese caso fue por supuesta extorsión y difamación.

Sin embargo, el abogado de Sayed asegura que todo esto es una "campaña para castigarla por haber obtenido una orden de alejamiento por violencia doméstica en su contra".



Pese a que la demanda del deportista tiene un sustento sólido, es la justicia la que deberá determinar si corresponde o no que la mujer se deshaga de esos objetos y se los devuelva.