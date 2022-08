Boza comenzará su gira por Europa

El artista panameño Humberto Ceballos, conocido como Boza, anunció su gira por Europa.

Así como lo hizo Sech, Ceballos arrancará este 5 de agosto sus presentaciones por tierras europeas.

Ayer, el intérprete de “Ella” anunció su “Europe Tour”, compartió algunas de las fechas que tiene comprometidas.

La gira comenzará en Milano, Italia, el 5 de agosto, posteriormente estará en Marbella y Cádiz, en España, el 6 de agosto.

Luego regresa a Italia (Jesolo); el 13, 18 y 20 volverá a España para subirse a la tarima en Galicia, Ibiza y Cullera.

Boza viene de presentarse en Costa Rica, donde fue todo un éxito; antes estuvo en los Premios Juventud 2022 donde recibió muy buenos comentarios.

Además, la semana pasada estuvo trabajando en su próximo video musical en Bogotá, Colombia.

“2 días 3 videos y de aquí pa’ Europa. Se me olvidó qué es descansar, pero más bendecido no me puedo sentir. Cada meta que cumplo pongo otra por la familia y por Panamá, gracias a Dios”, expresó el artista.

