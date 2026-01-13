Boza, Dímelo Flow, y Nando Boom nominados a Premios Lo Nuestro

Esta mañana se dieron a conocer los nominados en los Premios Lo Nuestro y como era de esperarse, varios panameños están incluidos en esa selecta lista.

Lo panameños destacados en esta edición son Boza, Dímelo Flow, y Nando Boom.

Boza se encuentra nominado y ha compartido mensajes de agradecimiento a sus seguidores tras el anuncio oficial de hoy.

Por su parte, Dímelo Flow: El productor también figura en la lista de este año, manteniendo la presencia panameña en las categorías técnicas y de colaboración.

El pionero del reggae en español compite en una categoría que resalta la evolución del género que él ayudó a fundar.

La nominación específica para el artista es: Mejor Canción Dembow: Por el tema “Dem Bow”, una colaboración junto a Natti Natasha y el también panameño Dímelo Flow.

Esta nominación es significativa, ya que premia una nueva versión o trabajo inspirado en el ritmo que Nando Boom popularizó hace décadas, integrando a las nuevas generaciones del género urbano.

Laa delegación panameña para Premio Lo Nuestro 2026 queda integrada principalmente por: Nando Boom (Mejor Canción Dembow); Dímelo Flow (Mejor Canción Dembow y otras colaboraciones); Boza (Categorías Urbanas) y Sech (Categorías Urbanas).

La gala de premiación, que celebra su edición número 38, está liderada globalmente por artistas como Bad Bunny y Rauw Alejandro, quienes encabezan la lista de nominaciones.