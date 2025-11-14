Boza reacciona con optimismo y agradece a Dios al no ganar Latin Grammy

Boza, quien este año competía en los Latin Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica junto a Elena Rose con "Orión", compartió un mensaje de reflexión y gratitud luego de no resultar ganador en su categoría.

Fiel a su estilo auténtico y con mucha humildad, el intérprete dejó claro que, aunque el premio no llegó esta vez, su enfoque sigue firme y lleno de esperanza.

“No nos lo llevamos esta vez nuevamente, pero no pasa nada. Estamos aquí gracias a Dios, hay que ser agradecido por todo y, normal, si no fue esta vez será la que viene, y así sucesivamente hasta que se de”, expresó Boza, mostrando una actitud madura ante el resultado.

En la categoría que competía el artista panameño, el premio se lo llevó Rawayana Featuring Akapellah con "Veneka".