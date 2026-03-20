Show - 20/3/26 - 12:00 AM

Boza: ‘Representar a Panamá siempre será mi prioridad’

El artista panameño Boza no ocultó su emoción al formar parte de “Sube la Marea Remix”, un proyecto musical que une a grandes figuras de la escena nacional y que celebra el orgullo de ser panameño.

La nueva versión del tema, producida por Los Gaitanes, reúne a leyendas como Rubén Blades, Omar Alfanno y Erika Ender, junto a exponentes urbanos como Sech, Nando Boom y Kafu Banton, creando una mezcla única de sonidos tropicales y contemporáneos.

Boza confesó que desde el primer momento dijo “sí” al proyecto, dejando claro que todo lo que tenga que ver con Panamá tiene un valor especial en su carrera.

“Son muchas emociones juntas, difíciles de expresar”, expresó el intérprete, quien además destacó lo significativo que fue compartir en un mismo tema con artistas que admira desde niño. Para Boza, ser tomado en cuenta en una producción de este nivel representa un logro personal y un motivo de orgullo nacional.

El artista también resaltó la satisfacción que siente de pertenecer a Panamá y aseguró que representar a su país siempre será una de sus principales motivaciones. “Para mí siempre ha sido prioridad, un orgullo, representar a mi país, mi bandera”, afirmó con emoción.

“Sube la Marea Remix” reúne a 29 artistas panameños, además de los antes mencionados están: Idania Dowman, Osvaldo Ayala, Ingrid De Ycaza, Alejandro Torres, Jhonathan Chávez, los hermanos Samy y Sandra Sandoval, Kako y Doralis, Los Rabanes, Los Beachers y La Súper Banda de Colón.

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Esta melodía no solo revive el espíritu del tema original lanzado en 2018, sino que también se convierte en un himno cargado de identidad, cultura y pasión, justo en un momento donde el país vuelve a soñar en grande con la Selección Nacional de Fútbol de Panamá.

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