Brad Pitt continúa batalla legal contra Angelina Jolie

El actor Brad Pitt no da el brazo a torcer y continúa con la batalla legal que mantiene con su exesposa Angelina Jolie en relación con la bodega francesa Château Miraval, tras presentar ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles un documento judicial en el que solicita el acceso a registros de comunicaciones privadas que Jolie mantuvo sobre la venta de su parte de la propiedad.

Según la información publicada por People, Jolie ha invocado el privilegio abogado-cliente para justificar su negativa a entregar ciertos mensajes.

Los abogados de Pitt alegan que Jolie “está abusando del privilegio para ocultar documentos cruciales que son esenciales para el caso” y han solicitado un total de 22 documentos.

En la presentación judicial, el equipo legal de Pitt afirma que corresponde a Jolie demostrar que las comunicaciones que no se realizaron a través de abogados son privilegiadas, no a Pitt refutarlas.

La pareja adquirió el Château Miraval en Francia (ubicado en Correns, Var, Provenza) en 2011, aunque habían estado arrendando la finca desde 2008. Con el paso de los años, la propiedad alcanzó una valoración estimada en torno a $500 millones, según reportes de LiveMint, debido al éxito de su vino rosado de Provenza, que se convirtió en símbolo de la marca.