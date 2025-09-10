Show - 10/9/25 - 01:27 PM

Caridad Kanelón celebra sus 40 años con lujo y muchas rosas

A ella hoy se le ve disfrutando y compartiendo con sus seguidores un ambiente festivo.

 

Caridad Hurtado, mejor conocida en la farándula de Panamá como Caridad Kanelón, está de fiesta y hace poco celebró sus 40 años de edad con una sesión de fotos rodeada de rosas y globos, demostrando que está muy tranquila tras todo lo que le ha pasado.

Su situación legal fue cuestionada por la manera en que se abordó y posteriormente 

Lo último que se supo es que fue beneficiada con cambio de medida producto de sus complicaciones médicas y por la falta de atención en la cárcel de mujeres. 

Caridad está vinculada por Conspiración y Blanqueo de Capitales, dentro de la Operación PTY, por su supuesta relación comercial entre Alias Sequi y Alias Zurita, dentro de actividades relacionadas con drogas y por utilizar sus negocios de salones de belleza, cevichería y empresa de planes estéticos para lavar dinero.

