Carlienis interpondrá demanda y exige ver el cuerpo de su mona Karol

La cantante Carlienis expresó su molestia tras la muerte de su mascota, "Karol", quien permanecía bajo la custodia del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) desde su decomiso a finales de 2025.

A través de una transmisión en vivo cargada de impotencia, Carlienis compartió con sus seguidores el impacto de la noticia. Para la cantante, Karol no era solo un animal, sino parte de su familia.

La artista aseguró que no descansará hasta ver el cuerpo del primate para asimilar la pérdida.

Responsabiliza directamente a MiAMBIENTE y anunció que llevará el caso a los tribunales.

Carlienis afirma que, durante el tiempo que estuvo decomisada, la institución le brindaba informes alentadores que la mantenían tranquila, por lo que el anuncio del deceso fue un golpe inesperado.

"No me quedaré de brazos cruzados. Presentaré pruebas de todo lo ocurrido", advirtió la cantante, quien sostiene que siempre cuidó del bienestar del animal desde que era una cría.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente presentó un panorama clínico diametralmente opuesto, justificando el decomiso y detallando el estado de salud del ejemplar (una Ateles fusciceps de unos cuatro años).

Según el informe oficial, el animal presentaba una serie de complicaciones derivadas de su cautiverio:

Obesidad, alopecia, secreción nasal y pañalitis (causada por el uso de pañales desechables).

Una prueba PCR confirmó que la mona padecía tuberculosis zoonótica de origen humano.

La institución sostiene que el contagio se produjo de un humano hacia el animal y que, pese a los esfuerzos en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, el estado de Karol se deterioró de forma irreversible.