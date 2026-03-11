Mujer que baleó casa de Rihanna es acusada de 14 cargos y está en líos

Ivana Lisette Ortiz fue acusada de disparar un rifle semiautomático contra la mansión de la cantante Rihanna en Los Ángeles mientras la cantante se encontraba en su domicilio junto a su esposo y sus tres hijos, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

La chica, de 35 años y residente de Florida, fue acusada de unos 14 cargos, incluyendo intento de asesinato, uso de arma de fuego, agresión con arma semiautomática y disparos contra una vivienda habitada.

El tiroteo ocurrió el domingo 8 de marzo, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la puerta de entrada de la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

La cantante y la estrella de hip-hop A$AP Rocky, junto a sus tres hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

"Abrir fuego en cualquier barrio poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y este delito será procesado a fondo", declaró en un comunicado el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, informó en una conferencia de prensa que Ortiz condujo a Los Ángeles desde Florida antes del tiroteo.

Según medios estadounidenses, se estableció una fianza de 1,8 millones de dólares y se programó una audiencia de comparecencia para el 25 de marzo. Si es declarada culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua en una prisión estatal.