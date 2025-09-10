¡Carlienis quedó montada! Tiene nave nueva tras mucho esfuerzo
"Te hice todo terreno, por favor no te rindas", recalcó.
La conocida cantante Carlienis está feliz por mostrar los éxitos de su carrera musical y prueba de ello es la nave nueva que se consiguió, producto de todo su esfuerzo.
"Gracias a Dios por tanto. La Carlienis de las 4 imágenes está tan orgullosa de la actual", dijo.
Aunque tuvo problemas hace un tiempo por una batalla legal por sus canciones y una firma de un contrato, ella le ha seguido metiendo duro a sus proyectos para seguir soltando plenas.
Obviamente un grupo salió a criticarla por mostrar este nuevo logro y hasta le dijeron que fue un regalo, sin embargo, sus fans afirman que ella ha trabajado fuerte por todo lo que tiene.