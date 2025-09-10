Show - 10/9/25 - 08:31 AM

¡Carlienis quedó montada! Tiene nave nueva tras mucho esfuerzo

"Te hice todo terreno, por favor no te rindas", recalcó.

 

Por: Redacción / Web -

La conocida cantante Carlienis está feliz por mostrar los éxitos de su carrera musical y prueba de ello es la nave nueva que se consiguió, producto de todo su esfuerzo.

"Gracias a Dios por tanto. La Carlienis de las 4 imágenes está tan orgullosa de la actual", dijo.

Aunque tuvo problemas hace un tiempo por una batalla legal por sus canciones y una firma de un contrato, ella le ha seguido metiendo duro a sus proyectos para seguir soltando plenas.

Obviamente un grupo salió a criticarla por mostrar este nuevo logro y hasta le dijeron que fue un regalo, sin embargo, sus fans afirman que ella ha trabajado fuerte por todo lo que tiene.

