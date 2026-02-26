Carlos Vallarino, Firu, se lleva el susto de su vida

El cantante panameño Carlos Vallarino vivió un gran susto tras sufrir un accidente de tránsito cuando regresaba de Santa Catalina, según relató en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el artista explicó que un vehículo venía en contravía y estuvo a punto de impactarlos de frente.

“Ayer nos llevamos el susto de una vida… el auto venía de frente a nosotros en contra vía y gracias a Dios pudimos evitar el choque de frente”, escribió el intérprete.

Vallarino, quien le dio vida al personaje de Firu, en La Máscara, aseguró que, pese al gran susto, tanto él como sus acompañantes se encuentran fuera de peligro. “No nos pasó nada y pudimos contarla”, expresó, agradeciendo a Dios por la protección y a quienes se preocuparon por su estado de salud.

Aunque confesó sentir molestias en el cuello y el brazo, aclaró que se encuentra estable y en recuperación.