Show - 26/2/26 - 12:00 AM

Carlos Vallarino, Firu, se lleva el susto de su vida

El cantante panameño Carlos Vallarino vivió un gran susto tras sufrir un accidente de tránsito cuando regresaba de Santa Catalina, según relató en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el artista explicó que un vehículo venía en contravía y estuvo a punto de impactarlos de frente.

“Ayer nos llevamos el susto de una vida… el auto venía de frente a nosotros en contra vía y gracias a Dios pudimos evitar el choque de frente”, escribió el intérprete.

Vallarino, quien le dio vida al personaje de Firu, en La Máscara, aseguró que, pese al gran susto, tanto él como sus acompañantes se encuentran fuera de peligro. “No nos pasó nada y pudimos contarla”, expresó, agradeciendo a Dios por la protección y a quienes se preocuparon por su estado de salud.

Aunque confesó sentir molestias en el cuello y el brazo, aclaró que se encuentra estable y en recuperación.

Te puede interesar

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

 Febrero 25, 2026
Mireddys y Pina piden desestimar demanda federal de Yankee por dinero

Mireddys y Pina piden desestimar demanda federal de Yankee por dinero

 Febrero 25, 2026
Nodal le tira a Cazzu tras despelote del tema "Rosita" de Rauw Alejandro

Nodal le tira a Cazzu tras despelote del tema "Rosita" de Rauw Alejandro

 Febrero 25, 2026
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

 Febrero 25, 2026
Entre amor y proyectos junto a Barceló

Entre amor y proyectos junto a Barceló

 Febrero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó