Casis a Rafe: ‘Vaya a trabajar’

Le dio duro y sin piedad. El exreportero Luis Casis mandó al ex Calle 7, Rafe Lucado, a trabajar y hacer algo productivo, luego de que esté lo retara a subir al ring.

Y es que, ayer, Lucado aprovechó una publicación del Dia a Dia para tirarle su oferta a Casis, algo que ante los ojos del empresario no cayó tan bien, pues según él, fue para ganar gracia y generar en las redes sociales.

Recordemos que todo este asunto surgió debido a la revancha que Casis le pidió a Franklyn Robinson, tras el pleito entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Dicha revancha no fue aceptada por Robinson, debido a diferentes intereses.

“Vamos a coger un cinco tu y yo, lo que recojas te lo llevas todo para la fundación, pero mira que te voy a sacar la chu…”, dijo Lucado a Casis. A lo que él respondió “Cuidado y que te pasa lo de Mayweather, que iba a comer pescado y le salió fue un tiburón, qué estás hablando, estás loco”.

Posteriormente, el exreportero tomó su tiempo para hablar del tema, y dijo que algunos influencer del patio andan buscando llamar la atención, especificando el nombre de Rafe.

“A mí me da risa estos famosos o influencer cómo se dice en Panamá, porque para mí famoso es Mayweather, Jennifer López, Marc Antony, son gente que le zurra el billete y se dan sus lujos... pero hay uno que están tirando en las redes buscando para ver qué hace, y este es Rafe, que ahora quiere pelear conmigo”, expresó el empresario.

Por último, Casis le dijo que se diera una vuelta en su local, donde hay bastantes trastes para fregar, que deje de llamar la atención y se ponga a trabajar.

“Rafe vaya a trabajar, no todo es el celular y las redes sociales, y sacar videos sacando los musculitos … vaya a sumar, si vienes por acá tenemos bastante traste para que friegues, vente para acá y deje de pensar que vamos a pelear, vaya a trabajar y deja de estar dizque en las redes sociales para los medios me agarren y me publiquen y hacerme más famoso”, añadió.