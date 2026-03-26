No tiene fecha ni edad de retiro musical

El ícono del reggae en español Nando Boom en una extensa entrevista con la agencia EFE, no solo repasó su trayectoria, sino que también dejó claro que su historia en la música está lejos de terminar.

Durante la conversación, el artista hizo énfasis en el origen y la identidad de la música urbana panameña, destacando su profunda conexión con la historia del país. Recordó que antes del auge del género ya existían influencias marcadas por la construcción del Canal y la llegada de comunidades afroantillanas, elementos que, según él, dieron vida a un sonido auténtico que hoy representa a toda una cultura. “Esta es nuestra música. Nos pertenece a nosotros”, afirmó con orgullo.

Con la misma energía que lo catapultó a la fama, el cantante dejó claro que no contempla el retiro. “Estoy vivo todavía. No me he muerto. Hasta el final si tengo la voz; voy a seguir cantando”, expresó, dejando ver que su pasión sigue intacta pese al paso del tiempo.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el adelanto de nuevos proyectos musicales. Nando Boom reveló que se encuentra trabajando en próximas producciones que incluirán colaboraciones de alto nivel, entre ellas con el reconocido salsero panameño Rubén Blades, además de otros artistas nacionales e internacionales cuyos nombres aún mantiene en reserva. Entre risas, el artista aseguró: “Ya muy pronto van a saber qué es lo que es bueno”, generando expectativa entre sus seguidores.

A más de 30 años del lanzamiento de “Noche Enferma”, uno de los temas más emblemáticos de su carrera, el cantante también reflexionó sobre el amor, tema recurrente en su música. Lo describió como una emoción intensa, impredecible y, en ocasiones, dolorosa, comparándolo con una especie de “enfermedad” cuando no es correspondido. “Si te enamoraste y el otro no se enamoró, te fregaste”, comentó con su característico sentido del humor.

Con una carrera que ha marcado generaciones y una visión clara de seguir aportando al género, Nando Boom demuestra que su legado sigue vigente. Entre recuerdos, reflexiones y nuevos proyectos, el artista deja claro que aún tiene mucho que ofrecer, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana en Panamá.