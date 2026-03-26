Robin Durán responde a nota aclaratoria de Gaby Novo

La polémica entre dos personajes de la farándula local suma un nuevo capítulo. Esta vez, el nombre de Gaby Novo vuelve a estar en el centro de la conversación tras emitir una nota aclaratoria luego de que su imagen fuera expuesta en medio del conflicto por el auto del presentador Robin Durán.

Novo utilizó sus redes sociales para deslindarse de las acusaciones y aclarar su postura, asegurando que no tiene responsabilidad directa en la situación denunciada. En su mensaje, también defendió su reputación y cuestionó la manera en que ha sido señalado públicamente, dejando claro que cualquier tema legal deberá tratarse por las vías correspondientes.

Sin embargo, la respuesta de Robin Durán no se hizo esperar. A través de un fuerte pronunciamiento, el creador de contenido reiteró sus denuncias, acusando a Novo de intentar justificar acciones que, según él, han afectado a varias personas. Durán incluso afirmó que evitó reaccionar de forma impulsiva cuando tuvo el encuentro con Novo el sábado, debido a las posibles consecuencias personales y laborales.

El caso, que gira en torno a presuntos problemas con vehículos entregados en el taller de Novo, sigue generando controversia en redes sociales. Durán detalló que su automóvil, un Mercedes Benz clásico, forma parte de una serie de situaciones similares, invitando a otros afectados a compartir sus experiencias.

Mientras tanto, el conflicto parece escalar hacia instancias legales, ya que Durán aseguró que su abogada será quien continúe el proceso.