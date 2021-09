Celebrarán su boda en febrero en Chiriquí

La pareja de Marie McGrath y Rod siguen brindando detalles de su anhelada boda a sus seguidores.

Mediante un “Live”, los influencers señalaron que quieren que su boda sea un reflejo de lo que son ellos, por lo que están trabajando en ello. Su boda religiosa será el próximo año, exactamente el 19 de febrero, en Volcán, Chiriquí.

“El lugar ya tienen una idea, desde siempre me quería casar en Chiriquí, viajamos varias veces para ver lugares. Nuestra boda será en Volcán”, dijo McGrath.

Señalaron que quieren que su boda transmita lo que son ellos, tenga detalles y muchas sorpresas. Comentaron que desean compartir mucho sus seguidores, pero guardar muchas cosas a la vez.

“Queremos que la boda tenga detalles muy nuestros, estamos tratando de encontrarlos. Queremos tener sorpresas con nuevos invitados, detallitos”, confesó Rod.

Sobre la temática, Marie señaló: “Tenía una temática en mente, pero cuando escogimos el lugar de la boda, decidimos que la temática no iba con el lugar… el lugar de influyó en el tema de la boda”.

En cuanto al vestido comentó: “El vestido no lo he comprado, me he probado varios vestidos, hay un par que me gustan… el vestido solo puedo decir que no lo he escogido”.

Cada 19 del mes estarán compartiendo detalles de su boda, que estiman tendrá entre 80 a 120 invitados.

“Todos los días se nos ocurre algo, así que tenemos que buscar más cosas”, comentaron los novios.