Chamaco se defiende y aclara que no es ningún ladrón de ropa (Video)

El cantante de música urbana llamado Chamaco decidió pronunciarse en redes sociales, esto luego que algunos usuarios lo acusaran de supuestamente haberse robado una ropa.

LEE TAMBIÉN: Kanye West y Kim Kardashian se separan y le echan la culpa a una infidelidad

Publicidad

Para poner en contexto la situación, este se suscitó luego que en días pasados una familia en Pueblo Nuevo denunciara que unos sujetos los habían amenazado en su casa y luego les habían robado mucha ropa que ellos vendían para generar algo en esta pandemia.

Ante este incidente, por redes circuló un rumor en el que se afirmaba que el cantante había comprado la mercancía, sabiendo que era de dudosa procedencia.

Como era de esperarse, Chamaco reaccionó en sus redes y decidió defenderse de las acusaciones que se le estaban haciendo.

"Mi gente este video es para aclarar un tema. Esto es para hablar sobre un robo que se suscitó en Pueblo Nuevo. Una ropa que sale en redes sociales y sobre una página que está hablando del tema. Puedo decir que me llegan personas que venden mercancía y quieren que los apoyen. Me llegaron unos chamos y le compré ropa a los pelaos' y también para mí. Lo agarré de broma, pero me molestó que me digan ladrón", dijo el artista.

Recalca: "Que me tachen de ladrón por mi color de piel o música, eso no lo voy a permitir. A la larga las personas que me están denunciando les puedo decir que eso es una calumnia. Los reto a que pongan la denuncia. Cómo vas a decir que mi persona o amigos son ladrones, cuando no nos conocen".

Según Chamaco, respeta las opiniones de otras personas, pero no se quedará callado cuando se trata un tema tan serio como el robo.