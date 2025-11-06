Cher, de 79 años, defiende su romance con su pollo más joven

La cantante Cher, de 79 años, ha salido a defender su relación con el productor Alexander Edwards, de 39 años, esto luego que la cuestionaran por la diferencia de edad entre ambos.

En una entrevista en el programa matutino CBS Mornings, la presentadora Gayle King le preguntó por si los 40 años de diferencia de edad que hay con su actual pareja, el productor Alexander Edwards, le han causado muchos problemas. "Gracias a Dios, no (...) Él simplemente me dice: 'Sabes, uno envejece, pero el espíritu sigue siendo joven', y es cierto, porque yo tengo 79, pero no envejecí en espíritu", contestaba la cantante.

Reconociendo las críticas que despierta su historia de amor -que ya dura tres años-, Cher afirma que es una experta en ignorar el “qué dirán”. “No están viviendo mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero lo que les puedo asegurar es que nos lo pasamos genial”, subraya la intérprete de 'Believe'.

La cantante y actriz también cuenta que solía decirle a sus amigos que no quería salir más con hombres jóvenes, pero está contenta de no haber desistido, porque "nunca es tarde para encontrar el amor". Edwards es padre de Slash, un niño de 6 años que suele compartir el día a día con la pareja. "Es muy divertido, muy inteligente, es un verdadero encanto y tenemos una linda relación", comentó Cher, que, por su parte, es madre de Chaz Bono, de 56 años, y de Elijah Blue, de 49.

También le preguntaron si le preocupa envejecer. "¡Sí! ¡Lo odio! ¡Te llevo 10 años, cariño!", bromeaba la artista, que cumplirá 80 años el próximo mes de mayo. "Sigo esperando que me invada una sensación de madurez, pero no llega, y no tengo ningún complejo con el envejecimiento". La presentadora le señalaba después que la sabiduría suele aumentar con la edad, a lo que Cher zanjaba con humor: “Oh, soy estúpida. No soy más sabia”.