Chikybombom, sin límites ni barreras para dar su opinión

No hay mal que por bien no venga, así define Chikybombom cada situación que ha pasado en su vida, entre ellas la polémica que se generó cuando se popularizaron las frases “buenas, buenas... rica, sabrosa y deliciosa”, las cuales mencionaba en sus videos.

“En el momento que pasó eso, si me sentí como un poco turbia, pero no hay mal que por bien no venga, porque muchísimas personas estaban esperando mi derrota y mira donde yo estoy, tú me estás entrevistando ahora...”, detalló Lissette Eduardo, nombre de pila de la originario de República Dominicana.

Publicidad

Chikybombom ahora tiene una nueva oportunidad de brillar, y, según reveló en entrevista con “Crítica”, lo hará sin pepitas en la lengua, pues será una de las protagonistas del nuevo talk show de E! Entertainment Latinoamérica, Ojos de Mujer, el cual estrena hoy.

Según manifestó, cuando le hicieron la propuesta no dudó en aceptar, porque a su parecer, es la mejor oferta que le han hecho en toda su vida, considerando que es un “show” con el que se identifica muchísimo, ya que tendrá la oportunidad de ser ella misma.

“Qué mejor que un ‘show’ así dónde yo puedo ser yo, dónde yo no voy a tener límite, donde yo voy a poder dar mi opinión como me dé mi gana, así orgánicamente como estoy, sin ofender a nadie y con todo el respeto que mi público se merece, le vamos a llevar el mejor contenido, ahora es un ‘show’ que se enfoca especialmente en el empoderamiento femenino y del mundo y eso me encanta de este ‘show’, el tiempo de Dios es perfecto, fue todo lo que yo soñé, gracias señor, perfecto, rico, donde mi opinión cuente mi amor, donde yo pueda ser yo”, expresó la tiktoker.