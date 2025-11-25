Circula supuesta foto de Akim arrestado por violencia doméstica

El nombre de otro artista urbano resonó en las redes sociales, donde varias cuentas de Instagram compartieron la foto, en primera instancia, de un hombre cuyo cabello tapaba un poco su rostro, pero los cibernautas de inmediato hacían mención del nombre de Akim.

Esposado de manos y pies, fueron divulgadas otras instantáneas, según la información, el "Lobo", como también se le conoce al artista, fue remitido a la estación de policía por supuesta violencia doméstica.

Hasta el momento la esposa del intérprete de "Pobre ricachón" no ha dado a conocer información alguna y se mantiene ausente de las redes sociales.