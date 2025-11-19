Círculo cercano de Barto creen que merece el beneficio de la duda

La detención del presentador del podcast Flow La Música, conocido como Barto, ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre colegas y amigos del medio urbano. Uno de los primeros en pronunciarse fue el productor musical Faster, quien utilizó sus historias de Instagram para pedir calma y respeto hacia el proceso legal que atraviesa el creador de contenido.

“Los que conocemos a Barto sabemos qué xopa con el fren… No estén haciendo juicios y comentando lo que no saben. Pa’ que luego no tengan que andar arrepintiéndose de sus palabras”, escribió, dejando claro que, para su círculo cercano, el presentador merece el beneficio de la duda.

Faster insistió en la presunción de inocencia y aseguró que, mientras no se demuestre lo contrario, quienes conocen a Barto creen firmemente que es inocente. “Y cuando digo inocente hablo de que estoy casi seguro que él no sabía ni por dónde iba tabla con ese lío”, añadió, reforzando la postura de apoyo hacia el presentador.

Otro que hizo su análisis y destacó lo buena persona que es Barto fue Juan Pablo Barceló, quien afirmó que aunque no se debe meter la mano en el fuego por nadie, no ve a Barto orquestando una red de estafa.

Desde su perspectiva, cree que alguien se enteró que Barto necesitaba un préstamo e hizo las diligencias poniendo solo a Barto a firmar los papeles y ahora está metido en este lío.

Por ahora, la situación legal de Barto continúa en desarrollo, mientras las redes se mantienen encendidas con opiniones divididas y un público pendiente de nuevas actualizaciones.