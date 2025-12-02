Show - 02/12/25 - 12:00 AM

Cirugía de emergencia por embarazo ectópico

La excompetidora de Calle 7, Stephany Vásquez, atravesó uno de los momentos más duros de su vida: un embarazo ectópico que terminó en una cirugía de emergencia.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Stephany relató que todo inició con un leve manchado y resultados de HCG que seguían aumentando, pero sin señales de un saco gestacional en los ultrasonidos. Las dudas se transformaron en alarma cuando el sangrado se intensificó, obligándola a acudir a urgencias, donde los médicos sospecharon de inmediato un embarazo ectópico.

El dolor aumentó y la excompetidora tuvo que ser intervenida de emergencia.

“Fue duro, fue rápido, pero también fue una prueba de fuerza”, compartió, agradeciendo estar ahora en recuperación.

Vásquez aprovechó el momento para enviar un mensaje de concientización a sus seguidoras, recordando que señales como manchados, dolores o cambios repentinos no deben ignorarse. También aclaró que un embarazo ectópico no es culpa de la mujer y que detectarlo a tiempo puede salvar vidas.

Expresó que, aunque perdió una trompa, su deseo de ser madre sigue intacto.

“Sí se puede sanar. Sí se puede volver a intentar. Y sí, se puede ser mamá con una sola trompa”.

Stephany cierra este capítulo con esperanza, enfocada en su recuperación y en prepararse para un nuevo milagro en su vida.

“Volveremos a intentarlo, con paciencia con fe, con más fuerza que antes”, puntualizó.

