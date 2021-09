A Clarissa Ábrego no le ha llegado el indicado

La presentadora Clarissa Ábrego abrió su corazón a sus seguidores y habló de su vida sentimental y del por qué actualmente no tiene una relación.

Clarissa dejó claro que tener una mala experiencia amorosa, no significa que todo sea malo, las declaraciones de la ex Calle 7 se dan luego de que un seguidor le preguntó del por qué le mal en el amor.

“Honestamente que una persona tenga una mala experiencia en el amor, no significa que te vaya mal en el amor, porque he tenido relaciones muy bonitas y largas”, expresó la también productora.

Ábrego espera por esa persona que la entienda y que comprenda su trabajo.

“Si ahora no tengo una relación amorosa es porque no se ha dado, quizás no ha llegado la persona que me entienda y que logre comprender mi trabajo, porque no es fácil.. que sobrelleve mi carácter, porque es complicado”, dijo la presentadora.

Por otro lado, tomó su tiempo para darle un mensaje a las personas que están pasando por una situación de desamor, exhortando antes que todo la paz mental de cada persona.