Mercedes Molto no es de lucrar con su vida privada

Tras dar a luz a su segundo hijo, la actriz española-panameña Mercedes Molto salió a dejar algunos puntos en claro.

Y es que Molto está siendo noticia, en México, lugar donde reside, por dar a luz a sus 47 años, hecho que para ella, pareciera que fuera un drama o algo imposible para una mujer de esa edad.

La actriz se refirió a la manera que los medios de comunicación han manejado el nacimiento de su hija Ainhoa, e incluso mencionó el tema de seguir su carrera.

“Pareciera que fuera un drama o algo imposible que hoy una mujer a sus 47 casi 50 ... como han titulado el nacimiento de mi hija Ainhoa en algunos medios de comunicación... que por parar en este camino de mi carrera para desarrollarme en otras áreas de mi vida, el título sea LA ACTRIZ Mercedes Molto abandonó su carrera... o ser pan sexual, por no presentar mi relación al mundo en las redes sociales”, expresó Molto, quien ha interpretado muchas villanas en las telenovelas.

En tanto, dejó claro que nunca ha sido de escándalos, ni de lucrar con su vida privada, ahora, menos con la de sus hijos.

“Jamás he sido de escándalos y menos de lucrar con mi vida privada, personas allegadas a mi o amistades... y esto es importante porque siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto... y hoy más que nunca si no lucro con mis hijos y sus fotos que valen más que mi vida... menos hubiera pensado hacerlo en algún momento tiempo atrás por lo que es superimportante que aquellas personas que lo pensaron así, hoy se cuiden más que nunca de las que sí lo pudieron hacer y así afectarnos a varios”, expresó.

Enfatizó que su fama y su carrera jamás se irán de este camino “que con mucho esfuerzo he trabajado y seguiré trabajando por lo que un día decidí ser en la vida, actriz”.

Por otro lado, agradeció a todos los que han tomado su tiempo para felicitarla por la llegada de su princesa.

Por último, reiteró que nunca ha apoyado las redes sociales de bebés o hijos de alguien “aclaro... hablo como una madre pública o no, así que jamás lo hice en algún tiempo atrás y hoy menos con un hijo mío, ya aclarado algunos puntos quiero agradecer a todos aquellos que nos han felicitado por la nueva llegada de nuestra princesa AINHOA”.