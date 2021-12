Clarissa también hace 'topless' y varios le echan los perros

La extrovertida presentadora Clarissa Ábrego cumplió años hace poco y decidió activar a sus fans de la misma forma que lo hizo Ashlany. Ella decidió hacer sesión de fotos en "topless".

LEE TAMBIÉN: Las autoridades de EE.UU. registrarán el teléfono de Alec Baldwin

Publicidad

La famosa decidió ir a una conocida playa de la localidad y mostró todos sus atributos, mismos que ha logrado por sus muchas rutinas de ejercicio.

"Qué mejor manera que compartirles una foto en la playa, uno de mis lugares favoritos porque allí encuentro paz. Es un Buendía para hacer un alto en el camino y reflexionar. Hoy es un día muy especia, celebró un año más de vida", dijo.

Como era de esperarse esto generó en redes y varios le echaron los perros.

"Oye Clarissa, está guapa la pela", "Ya encontré a mi futura esposa y madre de mis hijos, me he enamorado", "Bien sexy Clarissa, nos enamoramos más de ti", "Por qué tienen que desnudarse en redes, está bien que nacimos así, pero no veo la necesidad", "Está de moda empelotarse", eran algunos de los comentarios que se podían leer.