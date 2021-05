Colocan a Flex en ‘ranking’ de artistas que pegaron una sola canción

Flex sigue estando en la palestra pública, y es que ahora el canal mexicano de contenido para YouTube, Badabun, hizo un listado de diez artistas que tuvieron un solo éxito y luego desaparecieron, mencionando al panameño de primero.

En el video, que publicaron hace dos semanas en YouTube, y que compartieron en su cuenta de Instagram, la presentadora Maggie Magaña expresa que Nigga o Flex como es conocido ahora, popular por su tema “Te quiero” en el 2007, perdió su carrera debido al bloqueo de su exdisquera, recuperando su libertad artística en el 2017, por lo que regresó a México para recuperar la popularidad que alcanzó en aquel entonces.

Nombres como Michel Teló, Los Del Río, las Ketchup, Tarkan, Grupo Clima, conforman el ranking de los 10 artistas que tuvieron un solo éxito y desaparecieron.

En declaraciones, Flex ha revelado que producto del bloqueo musical que le su disquera, tuvo muchos años sin sonar internacionalmente, pero él se mantuvo haciendo música.

Las declaraciones que dio al programa Channel Music hace dos meses, generó esta semana toda una polémica, tras decir que, aunque el es un artista nacional, no suena en Panamá, aclarando que son pocas las emisoras que suenan uno que otro tema suyo.

Por los comentarios en redes que dejaron algunos productores en contra de las declaraciones de Flex, el chitreano salió al paso para aclarar que nunca mencionó nombre, y lastimosamente, dijo la verdad. “Se fomentó un revulú por video que fue una entrevista en Perú. Tergiversaron todo, siempre he sido una persona muy positiva y objetiva. Muchas personas apoyaron lo que estaba diciendo. Lo que digo no es para todas las emisoras en Panamá, por eso lo dije a nivel nacional. El que apoya no tiene que sentirse ofuscado. Agradecido con todos los medios. Dije la verdad, lastimosamente es así y suena esa música. Me preguntaron de eso y simplemente opiné del tema. Saltaron productores y nunca mencioné a nadie. Siempre respeto ese espacio y no quiero crear polémica", expresó

Además añadió que él seguirá defendiendo el romantic style, porque es la línea que ha mantenido desde hace 24 años, los que lleva de carrera musical.