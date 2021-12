Con el alma destrozada tras la pérdida de su hermanito

Con el corazón hecho pedazos, así expresó Anarkelys Arias sentirse, después de perder a su hermano de tan solo 10 meses.

La cantante compartió el dolor por el que pasa su familia tras la irreparable pérdida de su hermanito, el que desde niña le pidió a su madre y con el que soñó, tener un hermano.

“Desde que tengo uso de razón, soñé con un hermano varón, a mis 8 años, nació mi hermana, a la cual amo con todas mis fuerzas, sin embargo, el deseo por tener un hermano varón, no se iba. A mis 23 años, jamás imaginé, que mi mamá me daría lo que tanto le pedí desde niña, por fin mi hermano deseado”, detalló la ex Canta Conmigo.

Según Anarkelys, su hermano llegó para darles las fortaleza que necesitaban tras la muerte del padre del pequeño, siendo la luz en un momento de oscuridad.

Con todo el dolor de su alma y un tanto confundida, manifiesta que debe dejar ir a su pequeño. “Quisiera ser tan fuerte como tú lo fuiste, pero tu hermana es débil mi amor... Se fue mi niño deseado, y aunque Dios, solo te prestó por 10 meses, le doy gracias, porque cumplió ese anhelo de mi corazón, porque conocí esa sonrisa que quedara plasmada en mi alma por el resto de mi vida. Trataré de hacer las cosas bien desde acá abajo mi cielo, para algún día volverte a encontrar y tenerte entre mis brazos otra vez, poder llenarte de besos, como la última vez que te vi y como lo hacía siempre. Hoy escribo esto con el corazón hecho pedazos, sé que estás al lado de tu papito ahora, y solo les pido, donde quiera que estén, que nos manden fortaleza, a mamá, y a tus hermanas. Gracias por tanto mi amo... Te amé, te amo y te amaré para toda la vida”, puntualizó Arias la dedicatoria para su hermanito que compartió en las redes sociales junto a una foto cargando al bebé.